18 et 19 septembre Portes ouvertes et démonstrations de savoir-faire * Cinq artistes et artisan d’art vous accueillent et vous font découvrir leur savoir-faire. Email, poterie/céramique, peintres, cintrage du bois à la vapeur. Kate Mc Bride, potière/céramiste, Chlored-Christelle Derenne, émailleuse, Jean-Jacques Pleinard, peintre, M.A.Aston, créateur de luminaires en bois cintré à la vapeur et Isabelle Collett, peintre. Cinq artistes, pour la majorité de renomé internationale vous accueillent pour des portes ouvertes à l’atelier d’Isabelle où ils vous offrent une exposition de leur oeuvres dans une anciennne porcherie rénovée. Ils vous feront découvrir leur savoir-faire à travers des démonstrations. Pour ceux qui souhaitent essayer des ateliers vous seront proposés uniquement à partir de 14H00 pour les 18 et 19 septembre (les portes ouverte sont ouvertes à partir de 10h00 samedi et dimanche). https://www.instagram.com/k8temcbride/ https://www.instagram.com/chlored/ https://www.instagram.com/jeanjacques_pleinard/ https://www.instagram.com/m.a.aston/ https://www.instagram.com/isacollett/ Cet évènement se situe à mi-parcours du circuit du Tram. Ce chemin emprunte l’ancienne voie du tramway reliant autrefois Limoges à Peyrat le Château. https://www.tourisme-hautevienne.co.uk/objet_touristique/18780 *

samedi 18 septembre – 10h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 17h00

Gratuit. Entrée libre. 20 personnes maximum.

Atelier d’artistes Leycuras Leycuras, 87260 Saint-Bonnet-Briance Saint-Bonnet-Briance 87260 Haute-Vienne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location12204931.jpg 05 55 75 52 02 https://www.isabellecollett.com/

Un lieu privé, où certaines bâtisses datent du XIXe siècle, et qui se situe à mi-parcours du circuit du Tram, chemin de randonnée qui emprunte l’ancienne voix du Tramway reliant autrefois Limoges à Peyrat-le-Château.

