Portes ouvertes Atelier d'Aline Héau, 18 septembre 2021 10:00, Beaugency. Journée du patrimoine 2021. Gratuit

Samedi 18 septembre, 10h00, 14h00 Portes ouvertes * *

samedi 18 septembre – 10h00 à 13h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

4 personnes maximum, masque obligatoire.

Atelier d’Aline Héau 10 rue du Ravelin 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret

https://cibul.s3.amazonaws.com/location99610406.jpg?_ts=1631180518042 06 03 02 62 80 https://cyanotyp.es/

Atelier d’artiste dédié aux procédés photographiques anciens

Atelier d'artiste dédié aux procédés photographiques anciens

