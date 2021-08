Saint-Ours Atelier Charronnage Puy-de-Dôme, Saint-Ours Portes ouvertes à l’atelier de charronnage Atelier Charronnage Saint-Ours Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Portes ouvertes à l'atelier de charronnage Atelier Charronnage, 17 septembre 2021 09:00, Saint-Ours Journée du patrimoine 2021 Atelier Charronnage. Gratuit

17 – 19 septembre Portes ouvertes à l’atelier de charronnage * *

vendredi 17 septembre – 09h00 à 11h30

vendredi 17 septembre – 13h30 à 17h30

samedi 18 septembre – 09h00 à 11h30

samedi 18 septembre – 13h30 à 17h30

dimanche 19 septembre – 09h00 à 11h30

dimanche 19 septembre – 13h30 à 17h30

*

Atelier Charronnage 3 route de Bosloup, La Courteix 63230 Saint-Ours-les-Roches Saint-Ours 63230 Puy-de-Dôme

04 73 88 77 34 http://www.charronnage.fr

Village à environ 20 km à l’ouest de Clermont-Ferrand

Crédits : Alain Montpied Gratuit

