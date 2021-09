Valence Atelier-Boutique ZA'PRISTI Drôme, Valence METIERS D’ART / Atelier L’OISEAU RARE-Boutique ZA’PRISTI, Isabelle Rioufol – Couturière, fabricante d’objets textiles à Valence Atelier-Boutique ZA’PRISTI Valence Catégories d’évènement: Drôme

18 et 19 septembre METIERS D’ART / Atelier L’OISEAU RARE-Boutique ZA’PRISTI, Isabelle Rioufol – Couturière, fabricante d’objets textiles à Valence * Atelier l’OISEAU RARE et boutique ZA’PRISTI

Isabelle Rioufol – Couturière, fabricante d’objets textiles Za’Pristi c’est l’association espiègle de cotonnades d’ici et d’ailleurs. Créations textiles/Accessoires pour femmes, hommes et enfants. Visite et découverte d’un atelier de couturière. Créations artisanales textiles, bijoux et objets de décoration pour adultes et enfants. Exposition, vente. Démonstrations sur machine à coudre industrielle. 57 rue Françoise Bouffier, Valence

06 42 55 91 14 – https://www.zapristi.com/shop *

samedi 18 septembre – 10h00 à 13h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 11h00 à 13h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 19h00

*

Le port du masque est obligatoire.

Atelier-Boutique ZA’PRISTI 57 rue Bouffier, 26000 VALENCE Valence 26000 Drôme

https://cibul.s3.amazonaws.com/location47640628.jpg 06 42 55 91 14 http://www.zapristi.com/

Atelier et boutique d’art et d’artisanat.

