Romans-sur-Isère Atelier-Boutique YING Drôme, Romans-sur-Isère METIERS D’ART / Atelier YING, Haiyan Ying – styliste, créatrice de vêtements sur mesure à Romans-sur-Isère Atelier-Boutique YING Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

METIERS D’ART / Atelier YING, Haiyan Ying – styliste, créatrice de vêtements sur mesure à Romans-sur-Isère Atelier-Boutique YING, 18 septembre 2021 11:00, Romans-sur-Isère. Journée du patrimoine 2021 Atelier-Boutique YING. Gratuit|Tarif préférentiel

18 et 19 septembre METIERS D’ART / Atelier YING, Haiyan Ying – styliste, créatrice de vêtements sur mesure à Romans-sur-Isère * Haiyan Ying – styliste, créatrice de vêtements sur mesure Découverte d’un atelier de création sur mesure, pièces réalisées et en

préparation, tissus utilisés (notamment la ramie, une soie végétale), ainsi que les étapes de création d’un vêtement : dessin, choix du tissu, patron, coupe, confection. SAMEDI, ATELIERS PRATIQUES OUVERTS À TOUS (3 PERSONNES MAXIMUM PAR ATELIER) : Dessin (stylisme), patronage, puis création de vêtements en papier.

– Dessin (stylisme) de 14h à 15h — 5 €/personne

– Patronage de 16h à 17h — 10 €/personne

– Choix des tissus et mariage des couleurs de 18h à 19h — 5 €/personne 29 Côte Jacquemart, Romans –

06 51 89 29 55 – https://www.facebook.com/haiyan.ying.styliste *

samedi 18 septembre – 11h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 11h00 à 19h00

*

Le port du masque est obligatoire. Visite gratuite. Tarifs des ateliers : – Dessin (stylisme) de 14h à 15h — 5 €/personne- Patronage de 16h à 17h — 10 €/personne- Choix des tissus et mariage des couleurs de 18h à 19h — 5 €/personne

Atelier-Boutique YING 29 côte Jacquemart, 26100 ROMANS SUR ISERE Romans-sur-Isère 26100 Drôme

https://cibul.s3.amazonaws.com/location43681433.jpg 06 51 89 29 55 https://www.facebook.com/haiyan.ying.styliste

Atelier-Boutique de création de vêtements sur mesure

Crédits : @Haiyan Ying Gratuit|Tarif préférentiel @YING

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Romans-sur-Isère Autres Lieu Atelier-Boutique YING Adresse 29 côte Jacquemart, 26100 ROMANS SUR ISERE Ville Romans-sur-Isère Age maximum 99 lieuville Atelier-Boutique YING Romans-sur-Isère