METIERS D'ART / Atelier-Boutique Le Terrarium, Emilie Isvy – Céramiste à Romans sur Isère Atelier-Boutique LE TERRARIUM, 18 septembre 2021 11:00, Romans-sur-Isère Journée du patrimoine 2021 Gratuit

18 et 19 septembre METIERS D’ART / Atelier-Boutique Le Terrarium, Emilie Isvy – Céramiste à Romans sur Isère * Le Terrarium

Emilie Isvy – Céramiste Samedi 18/9, portes ouvertes.

Dimanche 19/9, ouvert sur RDV uniquement (Tél . 06 50 05 34 10) 25 côte Jacquemart, Romans –

06 50 05 34 10 – http://www.le-terrarium.com/ *

samedi 18 septembre – 11h00 à 13h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 11h00 à 13h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 19h00

Le port du masque est obligatoire.

Atelier-Boutique LE TERRARIUM 25 côte Jacquemart, 26100 ROMANS SUR ISERE Romans-sur-Isère 26100 Drôme

06 50 05 34 10 http://www.le-terrarium.com/ Crédits : ® Emilie Isvy Gratuit

