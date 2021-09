Saint-Maur-des-Fossés Atelier Baudoin Saint-Maur-des-Fossés, Val-de-Marne Conservation-Restauration de vitraux Atelier Baudoin Saint-Maur-des-Fossés Catégories d’évènement: Saint-Maur-des-Fossés

Conservation-Restauration de vitraux Atelier Baudoin, 18 septembre 2021 10:00, Saint-Maur-des-Fossés

18 et 19 septembre Conservation-Restauration de vitraux * Présentation commentée de vitraux historiques en cours de restauration. Parallèlement exposition d’enluminures réalisées par MJ Vuillier.

Inscription obligatoire par mail. Visites toutes les heures pour 12 inscrits maximum. ( 10h 11h 12h 14h 15h 16h 17h ). Les enfants sont les bienvenus. Aucune photographie n’est autorisée. Accès partiel possible pour les personnes handicapées ( rez de jardin uniquement- une place de stationnement à proximité immédiate) *

samedi 18 septembre – 10h00 à 13h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 13h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Entrée gratuite sur inscription – groupes de 12 personnes maximum

Atelier Baudoin 43 bis rue Viala 94100 Saint-Maur des Fossés Saint-Maur-des-Fossés 94100 Le Parc Saint-Maur Val-de-Marne

Atelier de conservation-restauration de vitraux

