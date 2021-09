Romans-sur-Isère Atelier APPÂTS D'ANGES Drôme, Romans-sur-Isère METIERS D’ART / Atelier APPÂTS D’ANGES, Frédérick Ivan Manuel Gay– Plasticien Eventailliste à Romans sur Isère Atelier APPÂTS D’ANGES Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Frédérick Ivan Manuel Gay– Plasticien Eventailliste Frédérick Gay est installé depuis 20 ans en plein coeur du centre historique de Romans-sur-Isère, dans la Drôme. Cet éventailliste de talent travaille pour les plus grands noms du luxe et de la haute-couture. Eventailliste officiel de la Maison Duvelleroy, ses créations voyagent dans le monde entier. Il imagine et fabrique des éventails semblables à des oeuvres d’art. Il travaille sur commande et crée également ses propres collections. Pour les JEP, il vous ouvre son atelier…

Exposition, vente et démonstrations sur les différentes techniques

du métier d’éventailliste. 9 rue Pêcherie, Romans

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 13h00

Le port du masque est obligatoire.

