Spécial Scolaires – Découverte de la locomotive à vapeur 141.R.840 et autres matériels historiques Atelier AAATV-CVL, 17 septembre 2021 10:00, Fleury-les-Aubrais Journée du patrimoine 2021 Atelier AAATV-CVL. Gratuit|Sur inscription http://www.141r840.com, mail@141r840.com, 06 70 61 53 72

Vendredi 17 septembre, 10h00 Spécial Scolaires – Découverte de la locomotive à vapeur 141.R.840 et autres matériels historiques

vendredi 17 septembre – 10h00 à 17h00

Atelier AAATV-CVL Tunnel des Champs Bouchaud, 45400 Fleury-les-Aubrais Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret

https://cibul.s3.amazonaws.com/location36860607.jpg 06 70 61 53 72 http://www.141r840.com

Atelier de préservation et de maintenance du matériel historique de l’AAATV-CVL

Crédits : Licence libre pour 141R840.com Gratuit|Sur inscription Libre

Heure : 10:00 - 17:00
Age minimum 3 Age maximum 15