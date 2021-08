Cannes Association des Beaux-Arts de Cannes ABAC Alpes-Maritimes, Cannes Association des Beaux-Arts de Cannes (ABAC) Association des Beaux-Arts de Cannes ABAC Cannes Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

18 et 19 septembre Association des Beaux-Arts de Cannes (ABAC) * Visite libre samedi et dimanche 14h – 18h Démonstrations de sculpture, céramique, lithographie, peinture, seront données dans la cour et dans les salles de l’école Samedi 14h – 15h00 : atelier de raku (céramique) – En japonais, « cuisson heureuse », le raku est le résultat d’une technique d’émaillage développée dans le Japon du 16ème siècle et liée à la fabrication de bols pour la cérémonie du thé. Les pièces incandescentes subissent un choc thermique important, elles peuvent être enfumées, trempées dans l’eau, brûlées ou laissées à l’air libre. Les résultats obtenus varient à l’infini, ce qui confère à la pièce la qualité d’un objet unique. Samedi 14h – 16h : atelier de modelage (sculpture). Depuis la Renaissance, les sculpteurs ont donné au modelage un rôle privilégié puisque qu’ils exécutent tous leurs modèles en terre qu’ils confient ensuite à des mouleurs, fondeurs ou agrandisseurs qui les reproduisent dans d’autres matériaux (marbre, bronze). De toutes les techniques de sculpture, le modelage est celle qui permet le mieux l’accord des mains et de la pensée. DIMANCHE 14h – 16h : atelier de lithographie (gravure) Lignes de bus 2, 1, navette Suquet

L’Association des Beaux-Arts de Cannes est la plus ancienne association de pratiques artistiques de Cannes. Située au Suquet, elle accueille des élèves de tous les quartiers de Cannes et sa région.

