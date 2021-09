Argenty Argenty Allier, Argenty Église Saint-Blaise de Teillet-Argenty Argenty Argenty Catégories d’évènement: Allier

Argenty

Église Saint-Blaise de Teillet-Argenty Argenty, 18 septembre 2021 11:00, Argenty. Journée du patrimoine 2021 Argenty. Gratuit|Sur inscription montlucon.patrimoine@laposte.net

Samedi 18 septembre, 11h00 Église Saint-Blaise de Teillet-Argenty * Venez imaginer avec nous ce que pourrait devenir cette ancienne église désacralisée construite au centre de ce qu’est devenu le village d’Argenty. *

samedi 18 septembre – 11h00 à 12h00

*

Libre.

Argenty place Argenty 03410 Allier

https://cibul.s3.amazonaws.com/location97899420.jpg https://montlucon-patrimoine.fr/index.php/2021/08/31/la-chapelle-saint-blaise-a-argenty/

Venez imaginer avec nous ce que pourrait devenir cette ancienne église désacralisée construite au centre de ce qu’est devenu le village d’Argenty.

Crédits : ®Asso Montluçon-Patrimoine Gratuit|Sur inscription ®Asso Montluçon Patrimoine

Détails Heure : 11:00 - 12:00 Catégories d’évènement: Allier, Argenty Autres Lieu Argenty Adresse place Ville Argenty Age minimum 3 Age maximum 99 lieuville Argenty Argenty