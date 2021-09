Ardenay-sur-Mérize Ardenay-sur-Mérize Salle polyvalente Ardenay-sur-Mérize, Sarthe Alphabets & Écritures : les abécédaires, l’art des lettres et l’art des mots Ardenay-sur-Mérize Salle polyvalente Ardenay-sur-Mérize Catégories d’évènement: Ardenay-sur-Mérize

Sarthe

Alphabets & Écritures : les abécédaires, l’art des lettres et l’art des mots Ardenay-sur-Mérize Salle polyvalente, 18 septembre 2021 10:00, Ardenay-sur-Mérize. Journée du patrimoine 2021 Ardenay-sur-Mérize Salle polyvalente. Gratuit Handicap moteur

18 et 19 septembre Alphabets & Écritures : les abécédaires, l’art des lettres et l’art des mots * A l’occasion des journées du patrimoine 2021, la municipalité d’Ardenay-sur-Mérize, l’association l’Art À La Carte et le collectionneur Christian Rouleau vous proposent le 18 & 19 septembre l’exposition Alphabets & Écritures : une thématique sur les abécédaires, l’art des lettres et l’art des mots. Le public pourra découvrir les alphabets anciens et autres curiosités typographiques. Les lettres dans l’art, un univers à découvrir, plein de couleurs et d’arabesques. https://www.expocarte.com/ *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h30

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Entrée libre

Ardenay-sur-Mérize Salle polyvalente 1 rue du Levant 72370 Ardenay-sur-Merize Ardenay-sur-Mérize 72370 Sarthe

02 43 82 50 99 http://www.ardenaysurmerize.fr/

Salle polyvalente d’Ardenay-sur-Mérize

Crédits : Christian Rouleau Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Ardenay-sur-Mérize, Sarthe Autres Lieu Ardenay-sur-Mérize Salle polyvalente Adresse 1 rue du Levant 72370 Ardenay-sur-Merize Ville Ardenay-sur-Mérize lieuville Ardenay-sur-Mérize Salle polyvalente Ardenay-sur-Mérize