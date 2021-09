Roubaix Archives nationales du monde du travail Nord, Roubaix Lecture théâtralisée de « Cité des cheminots : aller(s) – retours » Archives nationales du monde du travail Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Lecture théâtralisée de « Cité des cheminots : aller(s) – retours » Archives nationales du monde du travail, 18 septembre 2021 18:00, Roubaix. Journée du patrimoine 2021 Archives nationales du monde du travail. Gratuit|Sur inscription Handicap moteur +33(0)3 20 65 31 90, contact@roubaixtourisme.com

Samedi 18 septembre, 18h00 Lecture théâtralisée de « Cité des cheminots : aller(s) – retours » * “Cité des cheminots – Aller(s) Retour(s)” est le fruit d’un travail de mémoire mené avec les habitants de la cité cheminote de Laon (Aisne) par l’écrivain Olivier Gosse et la compagnie du Théâtre à coulisse (implantée à Vorges, près de Laon). Les acteurs et musiciens du Théâtre à coulisses proposent une lecture de ce texte qui plonge le spectateur dans l’ambiance d’une cité cheminote au début du XXe siècle ! Événement proposé par les Archives nationales du monde du travail dans le cadre de la clôture de l’exposition “Les gens du rail”. *

samedi 18 septembre – 18h00 à 19h30

Réservation obligatoire

Archives nationales du monde du travail 78 Boulevard du Général Leclerc – 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord

https://cibul.s3.amazonaws.com/location77775004.jpg 03 20 65 38 03 http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/camt

Bâtiment construit en plusieurs phases : 1864 (hall d’exposition actuel) puis 1866-1876 puis 1891 et enfin 1905 (2 tours crénelées marquant l’entrée de l’usine sur le boulevard). Les archives nationales du monde du travail sont installées dans l’ancienne filature de coton Motte-Bossuet, véritable château de l’industrie mêlant architecture néo-médiévale et architecture industrielle anglaise du XIXe siècle. Réhabilitation entre 1989 et 1993 par l’architecte Alain Sarfati.

