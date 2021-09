Roubaix Archives nationales du monde du travail Nord, Roubaix Atelier “conte & création” Archives nationales du monde du travail Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Atelier “conte & création” Archives nationales du monde du travail, 18 septembre 2021 10:00, Roubaix. Journée du patrimoine 2021 Archives nationales du monde du travail. Gratuit|Sur inscription +33(0)3 20 65 31 90, contact@roubaixtourisme.com

18 et 19 septembre Atelier “conte & création” * Après l’histoire contée de l’ancienne filature Motte-Bossut aux Archives nationales du monde du travail, les enfants, devenus pour l’occasion artistes-architectes, sont invités à réinventer un élément architectural du lieu : la cheminée. Les adultes accompagnant peuvent assister à l’atelier ou profiter du temps de l’atelier pour visiter l’exposition « Les Gens du rail ». *

samedi 18 septembre – 10h00 à 11h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 11h00

Réservation obligatoire

Archives nationales du monde du travail 78 Boulevard du Général Leclerc – 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord

Bâtiment construit en plusieurs phases : 1864 (hall d’exposition actuel) puis 1866-1876 puis 1891 et enfin 1905 (2 tours crénelées marquant l’entrée de l’usine sur le boulevard). Les archives nationales du monde du travail sont installées dans l’ancienne filature de coton Motte-Bossuet, véritable château de l’industrie mêlant architecture néo-médiévale et architecture industrielle anglaise du XIXe siècle. Réhabilitation entre 1989 et 1993 par l’architecte Alain Sarfati.

