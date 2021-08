Aix-en-Provence Archives nationales d'outre-mer Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Levez les yeux! Aux Archives nationales d’outre-mer Archives nationales d’outre-mer Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Levez les yeux! Aux Archives nationales d’outre-mer Archives nationales d’outre-mer, 17 septembre 2021 10:00, Aix-en-Provence. Journée du patrimoine 2021 Archives nationales d’outre-mer. Gratuit|Sur inscription 0442933879

Vendredi 17 septembre, 10h00 Levez les yeux! Aux Archives nationales d’outre-mer * Dans le cadre de l’opération nationale Levez les yeux! Les Archives nationales d’outre-mer proposent aux classes une visite du bâtiment, une présentation des fonds d’archives et une découverte des ateliers de photographie et de restauration. *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 17h00

*

Visites gratuites sur inscription

Archives nationales d’outre-mer 29 chemin du Moulin de Testas 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône

0442933850 http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/anom/fr/index.html https://twitter.com/ANOM_officiel Crédits : (c) Archives nationales d’outre-mer Gratuit|Sur inscription

Détails Heure : 10:00 - 17:00 Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Archives nationales d'outre-mer Adresse 29 chemin du Moulin de Testas 13090 Aix-en-Provence Ville Aix-en-Provence Age minimum 6 Age maximum 18 lieuville Archives nationales d'outre-mer Aix-en-Provence