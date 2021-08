Avignon Archives municipales - Musée du Mont-de-piété et de la Condition-des-soies Avignon, Vaucluse À vos albums ! Collecte de photographies de fêtes Archives municipales – Musée du Mont-de-piété et de la Condition-des-soies Avignon Catégories d’évènement: Avignon

Vaucluse

À vos albums ! Collecte de photographies de fêtes Archives municipales – Musée du Mont-de-piété et de la Condition-des-soies, 18 septembre 2021 14:00, Avignon. Journée du patrimoine 2021 Archives municipales – Musée du Mont-de-piété et de la Condition-des-soies. Gratuit

18 et 19 septembre À vos albums ! Collecte de photographies de fêtes * Enrichissez les fonds des Archives municipales d’Avignon en envoyant ou en apportant des photographies datées et localisées de vos fêtes ! Vous transmettrez ainsi à la postérité un peu de vous et un témoignage de notre époque. Vous pouvez joindre à votre don un texte, une explication ou encore les conditions de réutilisation de vos photos. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Archives municipales – Musée du Mont-de-piété et de la Condition-des-soies 6 rue Saluces, 84000 Avignon Avignon 84000 Vaucluse

https://cibul.s3.amazonaws.com/location48864287.jpg 0490865312 http://archives.avignon.fr

Les Archives municipales d’Avignon sont installées depuis 1986 dans l’ancien Mont-de-piété. Service public culturel, elles s’attachent à faciliter l’accès de tous aux documents et à l’histoire pour la recherche scientifique, la connaissance et le plaisir. Elles organisent des expositions temporaires et des manifestations sur l’histoire de la ville et de ses habitants.

Crédits : Archives municipales d’Avignon Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Avignon, Vaucluse Autres Lieu Archives municipales - Musée du Mont-de-piété et de la Condition-des-soies Adresse 6 rue Saluces, 84000 Avignon Ville Avignon lieuville Archives municipales - Musée du Mont-de-piété et de la Condition-des-soies Avignon