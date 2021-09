Visite des archives municipales des Sables d’Olonne Archives Municipales, 18 septembre 2021 10:00, Les Sables-d'Olonne.

Journée du patrimoine 2021 Archives Municipales. Gratuit|Sur inscription 02 51 23 16 00, http://www.lessablesdolonne.fr/

Samedi 18 septembre, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00

Visite des archives municipales des Sables d’Olonne

*

Lieu emblématique de la mémoire sablaise, les Archives municipales conservent un patrimoine historique de près de 3,5 km linéaires de documents (dossiers, registres des délibérations, registres paroissiaux et d’état-civil, presse locale, plans, photographies, cartes postales, objets, etc.) dans trois dépôts distincts (les Sables d’Olonne, Olonne-sur-Mer et Château d’Olonne) dont les pièces les plus anciennes remontent à la fin du XVIe siècle. Exposition “150 ans du train” dans le hall d’accueil des Archives Municipales.

Groupe limité à 15 personnes. Visites guidées à 10h, 11h, 14h, 15h. Inscription obligatoire. Pass sanitaire demandé.

*

samedi 18 septembre – 10h00 à 11h00

samedi 18 septembre – 11h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h00

samedi 18 septembre – 15h00 à 16h00

*

Visites commentées sur inscription obligatoire ( groupe de 15 personnes maximum)



Archives Municipales 21 Place du Poilu de France Les Sables-d’Olonne 85100 Les Sables-d’Olonne Vendée

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 02 51 23 16 00 https://www.lessablesdolonne.com/

Lieu emblématique de la mémoire du pays des Olonnes, les Archives municipales conservent un patrimoine historique de près de 3,5 km linéaires de documents (dossiers, registres des délibérations, registres paroissiaux et d’état-civil, presse locale, plans, photographies, cartes postales, objets, etc.) dans trois dépôts distincts (les Sables d’Olonne, Olonne-sur-Mer et Château d’Olonne) dont les pièces les plus anciennes remontent à la fin du XVIe siècle. Une sélection d’archives des trois dépôts sera exposée à cette occasion.

Crédits : Gratuit|Sur inscription