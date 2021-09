Saumur Archives municipales de Saumur Maine-et-Loire, Saumur Visites libres et commentées des Archives municipales de Saumur Archives municipales de Saumur Saumur Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Dimanche 19 septembre, 10h00, 14h00 Visites libres et commentées des Archives municipales de Saumur * Visite libre des locaux et présentation d’une sélection de documents entrés aux archives en 2020 et 2021. Visites guidées des espaces de conservation. Départs à 14h30, 15h30, 16h30, réservation obligatoire au 02 41 83 31 45 dans la limite des places disponibles. *

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Archives municipales de Saumur 25 quai carnot, 49400 Saumur Saumur 49400 Saumur Maine-et-Loire

02 41 83 35 45 http://archives.ville-saumur.fr/ Crédits : Gratuit

Détails Heure : 10:00 - 18:00 Catégories d'évènement: Maine-et-Loire, Saumur