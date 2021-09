Construire un hôtel à insectes aux Archives municipales de Saint-Étienne Archives municipales de Saint-Étienne, 18 septembre 2021 14:30, Saint-Étienne.

Journée du patrimoine 2021 Archives municipales de Saint-Étienne. Gratuit

Samedi 18 septembre, 14h30

Construire un hôtel à insectes aux Archives municipales de Saint-Étienne

*

Constructionn d’hôtels à insectes

proposé par le Comité d’animation Parc Montaud

Un mini potager sur son balcon c’est possible encore faut-il favoriser la présence d’insectes qui sont les grands alliés des plantes. Ils peuvent être pollinisateurs (abeilles, bourdons, papillons, syrphe…) ou prédateurs de pucerons et de limaces (coccinelles, chrysopes, carabes…). Pour accueillir durablement ces insectes chez vous, pourquoi ne pas construire un hôtel qui leur servira de refuge de plus cela favorise la biodiversité.

Grâce aux hôtels à insectes, appréhendez les insectes comme des “partenaires” et non comme des petites bêtes nuisibles et effrayantes.

*

samedi 18 septembre – 14h30 à 17h30

*

Atelier en continu



Archives municipales de Saint-Étienne 164, cours Fauriel, 42100 Saint-Étienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Étienne 42100 Loire

https://cibul.s3.amazonaws.com/location11133029.57442.jpg http://www.archives.saint-etienne.fr

Les archives municipales de Saint-Étienne occupent une place singulière dans le paysage culturel stéphanois. Elles ont pour missions de collecter, classer, conserver et communiquer les archives des services municipaux, et accueillent également des archives privées (associations, architectes, entreprises, photographes, etc.) intéressant l’histoire de la ville.

Au-delà de ces missions administratives et patrimoniales, les archives répondent à des enjeux citoyens. À travers des expositions, des actions de recueil de mémoire et de soutien aux initiatives dans les quartiers, elles contribuent au récit d’une histoire commune.

Crédits : Comité d’animation Parc Montaud Gratuit © Archives municipales de Saint-Étienne