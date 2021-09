Brignoles Archives municipales de Brignoles Brignoles, Var Visite guidée du fonds d’archives historiques Archives municipales de Brignoles Brignoles Catégories d’évènement: Brignoles

18 et 19 septembre Visite guidée du fonds d’archives historiques * Exposition « La restauration : pourquoi ? » invite les visiteurs à découvrir les differentes étapes du travail de restauration d’ouvrages, le lexique et la mise sous vitrine de manuscrits récemment restaurés. Sans inscription. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 13h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 13h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Archives municipales de Brignoles 12, place des Comtes de Provence, 83170 Brignoles Brignoles 83170 Var

