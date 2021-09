Antibes Archives municipales d'Antibes Alpes-Maritimes, Antibes Atelier découverte accessible aux aveugles et mal voyants Archives municipales d’Antibes Antibes Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

18 et 19 septembre Atelier découverte accessible aux aveugles et mal voyants * Cette séance est spécialement conçue pour un public mal voyant. Il est recommandé que la personne mal voyante soit accompagnée. *

samedi 18 septembre – 15h00 à 16h30

dimanche 19 septembre – 16h00 à 17h30

Sur réservation. Maximum 5 participants et leurs aidants, plus les accompagnateurs. Durée de l’atelier : 1h-1h30. Passe sanitaire obligatoire.

Archives municipales d’Antibes 12 rue du Général d’Andréossy – Antibes Antibes 06600 Alpes-Maritimes

