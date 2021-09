Antibes Archives municipales d'Antibes Alpes-Maritimes, Antibes Atelier “écritures anciennes : du calame à la plume” Archives municipales d’Antibes Antibes Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Antibes

Atelier “écritures anciennes : du calame à la plume” Archives municipales d’Antibes, 18 septembre 2021 10:30, Antibes. Journée du patrimoine 2021 Archives municipales d’Antibes. Gratuit|Sur inscription archives@ville-antibes.fr, 0492905467, 0492905410

18 et 19 septembre Atelier “écritures anciennes : du calame à la plume” * La pratique de la calligraphie peut être salissante. Il est fortement recommandé de s’habiller de façon adéquate ou bien d’apporter son propre tablier. *

samedi 18 septembre – 10h30 à 11h30

dimanche 19 septembre – 14h30 à 15h30

*

Sur réservation. Maximum 6 personnes, à partir de 10 ans. Durée de l’atelier : 1h. Passe sanitaire obligatoire.

Archives municipales d’Antibes 12 rue du Général d’Andréossy – Antibes Antibes 06600 Alpes-Maritimes

https://cibul.s3.amazonaws.com/location63192464.jpg 04 92 90 54 10 http://archives.ville-antibes.fr Crédits : Archives municipales d’Antibes Gratuit|Sur inscription AM Antibes

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Antibes Autres Lieu Archives municipales d'Antibes Adresse 12 rue du Général d'Andréossy - Antibes Ville Antibes Age minimum 10 Age maximum 99 lieuville Archives municipales d'Antibes Antibes