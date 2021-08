Annecy Archives municipales Annecy, Haute-Savoie Visite libre de l’exposition : Drôles de cartes postales Archives municipales Annecy Catégories d’évènement: Annecy

Haute-Savoie

Visite libre de l'exposition : Drôles de cartes postales Archives municipales, 17 septembre 2021 09:00, Annecy
Journée du patrimoine 2021 Archives municipales. Gratuit Handicap moteur

17 – 19 septembre Visite libre de l’exposition : Drôles de cartes postales * Bus SIBRA Arrêt Galbert lignes 9, 10 et J ligne Rythmo 2 *

vendredi 17 septembre – 09h00 à 12h00

vendredi 17 septembre – 13h00 à 19h00

samedi 18 septembre – 09h30 à 19h00

dimanche 19 septembre – 09h30 à 19h00

*

Archives municipales 3 rue du 27e BCA 74000 Annecy Annecy Haute-Savoie

