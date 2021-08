Sur la piste de l’animal : découverte ludique de l’exposition urbaine Le Cantique des moineaux (visites guidées pour le jeune public) Archives et Bibliothèque départementales des Bouches-du-Rhône, 18 septembre 2021 10:00, Marseille.

Journée du patrimoine 2021 Archives et Bibliothèque départementales des Bouches-du-Rhône. Gratuit|Sur inscription Handicap moteur archives13@departement13.fr

18 et 19 septembre

Sur la piste de l’animal : découverte ludique de l’exposition urbaine Le Cantique des moineaux (visites guidées pour le jeune public)

*

Cette exposition originale est le fruit de la rencontre entre Hélène David, photographe, Aurélie Darbouret, autrice, Philippe Somnolet, ethnographe, et les Archives départementales des Bouches-du-Rhône.

Reproductions de documents d’archives, photographies contemporaines, enregistrements sonores, abcédaire, textes et dessins issus des ateliers participatifs avec différents publics témoignent des relations multiples et complexes entre l’homme et l’animal au fil du temps et de la porosité entre les deux espèces.

Visites guidées gratuites pour le jeune public, sur inscription obligatoire à archives13@departement13.fr

*

samedi 18 septembre – 10h00 à 11h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 11h30

*

Visites pour enfants dès 7 ans accompagnés d’un adulte. Le jour de la visite, le rendez-vous est fixé à la banque d’accueil des ABD (dans le hall d’entrée du bâtiment) pour enregistrement. Renseignements complémentaires au 04 13 31 82 52.



Archives et Bibliothèque départementales des Bouches-du-Rhône 18-20 rue Mirès 13003 Marseille Marseille 13003 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

https://cibul.s3.amazonaws.com/location97622775.jpg?_ts=1628671953744 04 13 31 82 08 http://www.archives13.fr

Les Archives départementales des Bouches-du-Rhône, la mémoire collective du département :

Créées à la Révolution française et placées aujourd’hui sous la double tutelle de l’Etat et du Département, les Archives départementales se sont installées en 2006 au cœur du périmètre Euroméditerranée, dans le nouveau bâtiment des Archives et Bibliothèque départementales (ABD Gaston Defferre) construit par le cabinet d’architectes marseillais Vezzoni-Laporte. Une immense coque appelée le galet abrite la mémoire écrite du département et de ses habitants, soit plus de 65 kilomètres linéaires de documents dont le plus ancien remonte à l’an 814. Chartes du Moyen Âge, registres de notaires, plans cadastraux, pièces administratives, cartes, affiches, lettres, photographies, cd-rom y sont conservés et communiqués au public dans la salle de lecture. La valorisation des archives est proposée à tous à travers une programmation dynamique d’expositions, de spectacle vivant, de rencontres, de visites-ateliers et via un site Internet où se trouve à disposition une multitude de ressources sur l’histoire du département.

Crédits : AD13©Hélène DAVID Gratuit|Sur inscription AD13