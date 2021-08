Marseille Archives et Bibliothèque départementales des Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhône, Marseille Tous aux Archives ! Découverte des Archives départementales, de leurs réserves et de leurs métiers (visites guidées et ateliers tout public) Archives et Bibliothèque départementales des Bouches-du-Rhône Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Tous aux Archives ! Découverte des Archives départementales, de leurs réserves et de leurs métiers (visites guidées et ateliers tout public) Archives et Bibliothèque départementales des Bouches-du-Rhône, 18 septembre 2021 10:00, Marseille. Journée du patrimoine 2021 Archives et Bibliothèque départementales des Bouches-du-Rhône. Gratuit Handicap moteur

18 et 19 septembre Tous aux Archives ! Découverte des Archives départementales, de leurs réserves et de leurs métiers (visites guidées et ateliers tout public) * A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les Archives départementales des Bouches-du-Rhône ouvrent leurs coulisses au public. Venez découvrir ce lieu de mémoire et les trésors patrimoniaux qu’il renferme : découverte des réserves, exposition de documents prestigieux sortis du coffre, présentation d’archives anciennes et récentes sur le nautisme, exposition de documents restaurés, initiation à la recherche en archives, sélection d’ouvrages en lien avec le patrimoine ferroviaire.

Visites guidées tous publics d’1 h 15, départ toutes les 30 minutes, dernière admission à 17 h, samedi et dimanche. Atelier découverte des archives de la famille de Forbin en compagnie d’Olivier Gorse, archiviste, en salle de lecture (pour le public adulte).

Vous remonterez l’histoire de cette famille emblématique de Provence à travers la présentation des plus belles pièces du fonds acquis en 2020 par les Archives départementales.

Samedi et dimanche à 11 h 15, 15 h 15 et 16 h 15. Démonstration de reliure par l’atelier “Au livre ouvert”, en salle de lecture.

Samedi de 14 h à 18 h. Toutes ces animations sont gratuites et sans réservation. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

*

Pour les visites guidées, le public doit se présenter à la banque d’accueil des ABD (dans le hall d’entrée du bâtiment) pour enregistrement. Renseignements complémentaires au 04 13 31 82 52.

Archives et Bibliothèque départementales des Bouches-du-Rhône 18-20 rue Mirès 13003 Marseille Marseille 13003 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

https://cibul.s3.amazonaws.com/location97622775.jpg?_ts=1628671953744 04 13 31 82 08 http://www.archives13.fr

Les Archives départementales des Bouches-du-Rhône, la mémoire collective du département : Créées à la Révolution française et placées aujourd’hui sous la double tutelle de l’Etat et du Département, les Archives départementales se sont installées en 2006 au cœur du périmètre Euroméditerranée, dans le nouveau bâtiment des Archives et Bibliothèque départementales (ABD Gaston Defferre) construit par le cabinet d’architectes marseillais Vezzoni-Laporte. Une immense coque appelée le galet abrite la mémoire écrite du département et de ses habitants, soit plus de 65 kilomètres linéaires de documents dont le plus ancien remonte à l’an 814. Chartes du Moyen Âge, registres de notaires, plans cadastraux, pièces administratives, cartes, affiches, lettres, photographies, cd-rom y sont conservés et communiqués au public dans la salle de lecture. La valorisation des archives est proposée à tous à travers une programmation dynamique d’expositions, de spectacle vivant, de rencontres, de visites-ateliers et via un site Internet où se trouve à disposition une multitude de ressources sur l’histoire du département.

Crédits : ©AD13 Gratuit AD13

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Archives et Bibliothèque départementales des Bouches-du-Rhône Adresse 18-20 rue Mirès 13003 Marseille Ville Marseille lieuville Archives et Bibliothèque départementales des Bouches-du-Rhône Marseille