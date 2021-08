Pontoise Archives départementales du Val-d'Oise Pontoise, Val-d'Oise Découverte des Archives départementales du Val-d’Oise Archives départementales du Val-d’Oise Pontoise Catégories d’évènement: Pontoise

Découverte des Archives départementales du Val-d'Oise Archives départementales du Val-d'Oise, 17 septembre 2021 09:30, Pontoise

Vendredi 17 septembre, 09h30 Découverte des Archives départementales du Val-d’Oise * Les enfants du patrimoine C’est à l’occasion de la 38e édition des Journées européennes du patrimoine qui mettra à l’honneur cette année la thématique : « Patrimoine pour tous », que la Direction des Archives départementales du Val-d’Oise ouvre ses portes ! Nous accueillons les élèves des établissements scolaires du Val-d’Oise le vendredi 17 septembre 2021 de 9h30 à 17h00 ! Vous et vos élèves êtes invités à participer à de nombreux jeux (mémory, puzzle, jeu de 7 familles, carte à compléter ludique et pédagogique) afin de découvrir le patrimoine du Val-d’Oise et de visiter les coulisses de nos locaux avec une médiatrice culturelle ! Vous avez également la possibilité de réaliser un atelier pédagogique avec vos élèves. Nous vous demandons de vous inscrire via le formulaire d’inscription. *

vendredi 17 septembre – 09h30 à 17h00

*

Gratuit, sur inscription.

Archives départementales du Val-d’Oise 3 avenue de la Palette 95000 Pontoise Pontoise 95000 Larris / Maradas / Palette / Bocage Val-d’Oise

01 34 25 36 75 http://archives.valdoise.fr/

