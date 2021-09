Quimper Archives Départementales du Finistère Finistère, Quimper Les Archives dans tous les sens ! Archives Départementales du Finistère Quimper Catégories d’évènement: Finistère

Journée du patrimoine 2021 Archives Départementales du Finistère. Gratuit Handicap intellectuel|Handicap visuel|Handicap moteur|Handicap psychique

18 et 19 septembre Les Archives dans tous les sens !

Patrimoine pour tous ! Patrimoine tous compris ! Le thème national mis à l’honneur pour cette nouvelle édition est une occasion rêvée pour proposer une découverte insolite des archives au gré d’un parcours sensoriel inédit ! *

samedi 18 septembre – 15h00 à 20h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Entrée libre et gratuite. Informations au 02 98 95 91 91 ou par courriel à l’adresse suivante : archives.departementales@finistere.fr

Archives Départementales du Finistère 5, allée Henri Bourde de la Rogerie, 29000, Quimper Quimper 29000 Finistère

