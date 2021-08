Mont-de-Marsan Archives départementales des Landes Landes, Mont-de-Marsan Adour ; d’eau et d’hommes Archives départementales des Landes Mont-de-Marsan Catégories d’évènement: Landes

17 – 19 septembre Adour ; d’eau et d’hommes * L’exposition « Adour, d’eau et d’hommes » vous invite à plonger au cœur du fleuve, de ses sources à son embouchure… L’objectif est de sensibiliser les Landaises et les Landais à la richesse de ce territoire et de son patrimoine. Si la majeure partie des communes de notre département se situe à proximité du fleuve ou de ses affluents, il était important de rappeler son histoire pour mieux appréhender les enjeux de demain. Site classé Natura 2000 et long d’environ 310 km, l’Adour, qui draine un bassin de 17000 km2, offre au département des Landes de nombreux paysages. D’eau vive, tumultueuse quand elle dévale la montagne, paresseuse quand elle traverse les plaines, bousculée quand la marée remonte et inverse son courant à proximité de son embouchure, l’Adour, c’est aussi l’histoire des hommes qui lui sont intimement liés. Des visites guidées sont organisées le samedi et le dimanche à 14h et 17h30. *

vendredi 17 septembre – 17h30 à 23h00

samedi 18 septembre – 14h30 à 18h30

dimanche 19 septembre – 14h30 à 18h30

Gratuit. Entrée libre. Réservation obligatoire pour les visites guidées. Durée : 1h30.

Archives départementales des Landes 25 place du 6ème RPIMA, 40000 Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan 40000 Landes

https://cibul.s3.amazonaws.com/location97272090.jpg 05 58 85 75 20 http://www.archives.landes.fr

Le bâtiment des archives a été construit en 2007 par l’architecte Nathalie Larradet sur le site de l’ancienne caserne Bosquet. Datant du XIXe siècle, elle a été réhabilitée pour devenir le centre de conservation des archives. Une surface de 5 113 m², 17 km de rayonnage. La façade en verre représente les huit siècles d’histoire du département.

Crédits : ©Dpt 40 Gratuit ©James Camus / AD40

