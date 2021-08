Visite guidée des Archives départementales des Hauts-de-Seine Archives départementales des Hauts-de-Seine, 18 septembre 2021 14:00, Nanterre.

Journée du patrimoine 2021 Archives départementales des Hauts-de-Seine. Gratuit Handicap moteur

18 et 19 septembre

Visite guidée des Archives départementales des Hauts-de-Seine

Les Archives départementales vous proposent de découvrir leurs missions et ressources : le parcours débutera par une visite commentée de l’exposition “En Haut (de Seine) de l’affiche”, consacrée aux collections d’affiches conservées aux Archives départementales. La visite se poursuivra par une découverte des espaces d’accueil du public et de travail, où seront présentés les documents les plus prestigieux, ou inattendus, des Archives départementales. Le parcours se terminera par une présentation d’un magasin de conservation.

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Entrée libre



Archives départementales des Hauts-de-Seine 137 avenue Joliot-Curie 92000 Nanterre Nanterre 92000 Hauts-de-Seine

https://cibul.s3.amazonaws.com/location45525608.jpg 01 41 37 11 02 http://archives.hauts-de-seine.fr

Créée le 1er octobre 1968, la direction des archives départementales des Hauts-de-Seine a en charge la collecte, le classement, la conservation, la communication et la valorisation des archives publiques produites dans le ressort territorial des Hauts-de-Seine : les archives du Conseil général, des services et établissements de l’Etat dans le Département (préfecture, directions et unités départementales, juridictions…), des officiers publics et ministériels, et de tous les organismes de droit privé chargés d’une mission ou d’une délégation de service public. Elle exerce un contrôle scientifique et technique sur les archives des communes et des groupements de communes. Elle peut recevoir, en don ou en dépôt, des archives privées (familles, entreprises, associations). Elle assure également la conservation et la mise en valeur de la bibliothèque patrimoniale André-Desguine, riche de 55 000 ouvrages du XVe au XXe siècle, dont 150 incunables, et de la bibliothèque spécialisée d’histoire sociale La Souvarine, riche de 45 000 ouvrages et 1 200 titres de périodiques sur le communisme, le socialisme et le syndicalisme.

