18 et 19 septembre Visite guidée * Savez-vous réellement qu’est-ce que les archives des Hautes-Pyrénées? Lors de cette visite, on vous montrera les coullisses des Archives départementales, vous pourrez alors comprendre ses différentes missions, mais aussi découvrir les “magasins”, lieux de stockage des différentes archives. Horaires : 2 visites le matin : 10h15 et 11h15

3 visites l’après-midi : 14h – 15h et 16h Rappel : ces visites ont un nombre limité de participants, pensez à vous inscrire ! *

Inscription souhaitable ou dans la limite des places disponibles

Archives départementales des Hautes-Pyrénées 5 rue des Ursulines, 65000 Tarbes

