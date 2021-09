Découverte de la tour des prisons Archives départementales de l’Yonne, 18 septembre 2021 14:00, Auxerre.

Gratuit

18 et 19 septembre

Découverte de la tour des prisons

L’ancienne tour des prisons, est classée au titre des Monuments historiques en tant qu’élément de l’enceinte de l’ancienne abbaye Saint-Germain.

Les journées du patrimoine sont l’occasion de découvrir la salle voûtée qui occupe son rez-de-chaussée, et pour la première fois la salle de l’étage qui offre une vue sur sa charpente de la fin du XVe siècle.

Découvrez ensuite son histoire au travers d’une exposition.

samedi 18 septembre – 14h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h30

Passe sanitaire ou certificat de test négatif de moins de 72h obligatoire pour les + de 18 ans



Archives départementales de l’Yonne 37 rue Saint-Germain 89000 Auxerre Auxerre 89000 Yonne

03 86 94 89 00 http://yonne-archives.fr

Crédits : Archives départementales de l'Yonne. Xavier Morize