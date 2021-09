Nantes Archives départementales de Loire-Atlantique Loire-Atlantique, Nantes Le groupe La LØMA en concert Archives départementales de Loire-Atlantique Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Le groupe La LØMA en concert Archives départementales de Loire-Atlantique, 19 septembre 2021 18:30, Nantes

Dimanche 19 septembre, 18h30 Le groupe La LØMA en concert * Les musiciens de La LØMA vous invitent au voyage, au carrefour de musiques actuelles et latino-américaines, sur le thème des migrations. Un échange autour de l’inclusion, de l’acculturation et du partage est prévu après le concert. *

dimanche 19 septembre – 18h30 à 19h30

Gratuit, sur réservation, dans la limite des places disponibles.

Archives départementales de Loire-Atlantique 6 rue de Bouillé 44035 Nantes

https://archives.loire-atlantique.fr/

Les Archives départementales de Loire-Atlantique sont un lieu d’accueil du public, de tous les publics. Elles y parviennent en conciliant leur paradoxe : montrer tout en dissimulant, mettre en valeur tout en protégeant, en s’appuyant sur une riche offre culturelle.

