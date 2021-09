Archives Départementales : Apothicaires et pharmaciens. Remèdes aux maladies Archives départementales de Loire-Atlantique, 18 septembre 2021 14:15, Nantes.

Journée du patrimoine 2021 Archives départementales de Loire-Atlantique. Gratuit Handicap auditif|Handicap visuel|Handicap moteur https://archives.loire-atlantique.fr/journeesdupatrimoine2021, 02 51 72 93 20

18 et 19 septembre

Archives Départementales : Apothicaires et pharmaciens. Remèdes aux maladies

*

L’exposition Apothicaires et pharmaciens des Archives départementales est enfin dévoilée au public. Elle s’intéresse aux différentes formes de recours aux soins, aux croyances et préparations magiques des rebouteux et des sorcières mais aussi à la rationalisation des pratiques. Plus généralement, elle éclaire les parts de hasard et de scientifique qui accompagnent l’évolution des métiers et des substances, de la fin du Moyen Âge jusqu’à l’époque plus récente. La mise en scène est spécialement conçue pour nous transporter ailleurs : elle nous plonge par exemple dans une pharmacie d’époque et cette collection d’objets plus étranges les uns que les autres ne peut pas nous laisser insensible (que font ici ce crane, ces araignées et ce serpent … ?). La découverte de l’exposition peut être libre et des visites guidées permettent de la faire découvrir au plus grand nombre. Les plus jeunes ne sont pas oubliés avec un espace ludique mis à disposition ainsi qu’un livret jeu de découverte. L’exposition est bien-sûr accessible aux personnes à mobilité réduite et un dispositif de visite est proposé aux personnes malvoyantes. Par ailleurs, l’exposition est accompagnée d’un riche programme de découvertes : conférences, contes et rencontre avec un auteur de bande dessinée qui a adapté spécialement pour l’exposition une affaire ancienne d’empoisonnement (la BD réalisée est disponible sur place). Enfin, un jeu mystère placé au cœur de l’exposition et basé sur le principe de l’escape game met au défi les participants de sauver l’Histoire en résolvant des énigmes logiques en un temps limité !

Pour en savoir plus (cliquer).

*

samedi 18 septembre – 14h15 à 18h30

dimanche 19 septembre – 14h15 à 18h30

*

Visites guidées à 15h, 16h30 et 17h45 sur inscription. Visite de 17h45 traduite en langue des signes française. Visites libres dans la limite des places disponibles. Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.



Archives départementales de Loire-Atlantique 6 rue de Bouillé 44035 Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique

06 40 51 87 12 https://archives.loire-atlantique.fr/ https://www.facebook.com/archives.loireatlantique

Les Archives départementales de Loire-Atlantique sont un lieu d’accueil du public, de tous les publics. Elles y parviennent en conciliant leur paradoxe : montrer tout en dissimulant, mettre en valeur tout en protégeant, en s’appuyant sur une riche offre culturelle.

Crédits : Claudie Robet – Département de Loire-Atlantique Gratuit