Journée du patrimoine 2021 Archives départementales de Loire-Atlantique.

18 et 19 septembre

Le jeu d’énigmes : Les archives empoisonnées !

L’intrigue

Une organisation criminelle prônant la fin de l’Histoire sévit dans le monde entier. Leurs membres poursuivent un funeste projet en empoisonnant systématiquement les documents conservés dans les dépôts d’archives. Leur mode opératoire est le suivant : ils se font passer pour des chercheurs et en profitent pour recouvrir les archives qu’ils consultent d’un poison mystérieux, incolore et inodore. Certains archivistes sont leurs complices. On compte déjà des milliers de morts, la France est le pays le plus touché. Le poison a été rendu indécelable et les experts médico-légaux sont dans l’impasse. Les laboratoires ne peuvent pas élaborer l’antidote.

Tout n’est pas perdu. Laurent, un archiviste complice mais repenti, a pris la précaution de conserver dans une malle indestructible, le moyen de reconstituer la formule chimique de l’antidote à ce poison, et par là-même de retrouver son nom. Pour détourner l’attention des criminels, il a caché les différents éléments constitutifs de la formule, sous forme d’énigmes à résoudre, dans différents contenants et compartiments. Mais Laurent a été démasqué par ses anciens amis et a malheureusement lui aussi été empoisonné. Ses jours sont comptés.

Le procédé

La malle est conçue sur plusieurs niveaux, vous devez progresser pas à pas, en ouvrant des boîtes ou compartiment dans lesquels se trouvent des énigmes ou des consignes.

Chaque solution à une énigme est un élément constitutif de la formule qui, une fois totalement reconstituée, vous permet de retrouver le nom du poison recherché. Quelques objets et un livret contenant des indices ainsi qu’un déroulé pour vous orienter vous seront remis.

Vous avez 45 minutes au total pour trouver le nom du poison. Pour une meilleure efficacité, mieux vaut ne pas dépasser 5 participants, âgés au moins de 10 ans.

Un ordinateur, tablette ou téléphone avec une connexion internet est nécessaire pour terminer le jeu.

samedi 18 septembre – 14h15 à 18h30

dimanche 19 septembre – 14h15 à 18h30

Séance toutes les heures à partir de 14h30 samedi et dimanche, dernière séance à 17h30. Durée 45 mn maxi, par groupe de 5 personnes maxi, à partir de 10 ans.



Archives départementales de Loire-Atlantique 6 rue de Bouillé 44035 Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique

06 40 51 87 12 https://archives.loire-atlantique.fr/ https://www.facebook.com/archives.loireatlantique

Les Archives départementales de Loire-Atlantique sont un lieu d’accueil du public, de tous les publics. Elles y parviennent en conciliant leur paradoxe : montrer tout en dissimulant, mettre en valeur tout en protégeant, en s’appuyant sur une riche offre culturelle.

Crédits : Claudie Robet – Archives départementales de Loire-Atlantique