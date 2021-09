Nantes Archives départementales de Loire-Atlantique Loire-Atlantique, Nantes La face cachée des Archives départementales Archives départementales de Loire-Atlantique Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

La face cachée des Archives départementales Archives départementales de Loire-Atlantique, 18 septembre 2021 14:15, Nantes. Journée du patrimoine 2021 Archives départementales de Loire-Atlantique. Gratuit|Sur inscription Handicap auditif|Handicap moteur https://archives.loire-atlantique.fr/journeesdupatrimoine2021, 02 51 72 93 20

18 et 19 septembre La face cachée des Archives départementales * La visite des Archives départementales permet de découvrir leur face cachée : métiers différents (archivistes, relieurs…), magasins de conservation des archives, laboratoire de restauration, hôtels particuliers, …

Questionnaire ludique proposé pour les jeunes à partir de 8 ans, à compléter durant la visite, avec diplôme et récompense à la clé.

Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Visite de 16h30, samedi et dimanche, traduite en langue des signes française. *

samedi 18 septembre – 14h15 à 18h30

dimanche 19 septembre – 14h15 à 18h30

Départ régulier à partir de 14h30 samedi et dimanche, dernier départ à 17h30. Durée 1h. Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

Archives départementales de Loire-Atlantique 6 rue de Bouillé 44035 Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique

06 40 51 87 12 https://archives.loire-atlantique.fr/ https://www.facebook.com/archives.loireatlantique

Les Archives départementales de Loire-Atlantique sont un lieu d’accueil du public, de tous les publics. Elles y parviennent en conciliant leur paradoxe : montrer tout en dissimulant, mettre en valeur tout en protégeant, en s’appuyant sur une riche offre culturelle.

Gratuit|Sur inscription

