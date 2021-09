Chamarande Archives départementales de l'Essonne Chamarande, Essonne Exposition “Regards sur vos archives, archives privées en Essonne” Archives départementales de l’Essonne Chamarande Catégories d’évènement: Chamarande

Exposition "Regards sur vos archives, archives privées en Essonne" Archives départementales de l'Essonne, 18 septembre 2021 14:00, Chamarande

18 et 19 septembre Exposition “Regards sur vos archives, archives privées en Essonne” * Cette exposition est née de la volonté de montrer l’importance des archives privées. Le confinement de l’année 2020 a été l’occasion pour chacun de ” produire” ou de rassembler des documents divers : dessins, journaux intimes, articles de revues, objets… qui racontent le quotidien vécu dans ce moment historique de crise sanitaire ou d’autres événements de toute vie personnelle et familiale. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Accès soumis au contrôle du Pass sanitaire et port du masque obligatoire

Archives départementales de l’Essonne 38, rue du Commandant-Arnoux RDV Cour des communs, près de l’entrée des Archives, Chamarande, 91730 Chamarande 91730 Essonne

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 01 69 27 14 14 http://www.archives.essonne.fr

Les communs du Château de Chamarande abritent les services d’archives du département dans le parc du Domaine départemental de Chamarande.

Crédits : © Arch.dép.Essonne Gratuit

