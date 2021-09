Chamarande Archives départementales de l'Essonne Chamarande, Essonne Visite des Archives départementales Archives départementales de l’Essonne Chamarande Catégories d’évènement: Chamarande

Visite des Archives départementales Archives départementales de l’Essonne, 18 septembre 2021 14:30, Chamarande. Journée du patrimoine 2021 Archives départementales de l’Essonne. Gratuit|Sur inscription

18 et 19 septembre Visite des Archives départementales * Après un bref historique du domaine et de ses propriétaires successifs, vous découvrirez les missions d’un service d’archives, le travail des archivistes in situ, la diversité et la richesse des collections avec quelques beaux et passionnants documents présentés (du XIIe au XXIe siècle). *

samedi 18 septembre – 14h30 à 17h30

dimanche 19 septembre – 14h30 à 17h30

Entrée sur inscription, 12 personnes maximum, Pass sanitaire et port du masque obligatoires

Archives départementales de l’Essonne 38, rue du Commandant-Arnoux RDV Cour des communs, près de l’entrée des Archives, Chamarande, 91730 Chamarande 91730 Essonne

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 01 69 27 14 14 http://www.archives.essonne.fr

Les communs du Château de Chamarande abritent les services d’archives du département dans le parc du Domaine départemental de Chamarande.

Crédits : © Arch.Dep.Essonne Gratuit|Sur inscription

Détails Lieu Archives départementales de l'Essonne Adresse 38, rue du Commandant-Arnoux RDV Cour des communs, près de l'entrée des Archives, Chamarande, 91730 Ville Chamarande