Chasse aux archives [spécial enfants] Archives départementales de l’Ardèche, 17 septembre 2021 11:30, Privas. Journée du patrimoine 2021 Archives départementales de l’Ardèche. Gratuit|Sur inscription archives@ardeche.fr, 0475669800

17 et 18 septembre Chasse aux archives [spécial enfants] * A partir de 8 ans, partez à la chasse aux Archives avec les médiatrices des Archives départementales ! *

vendredi 17 septembre – 11h30 à 12h30

vendredi 17 septembre – 15h15 à 16h15

samedi 18 septembre – 11h30 à 12h30

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h00

Inscription obligatoire.

Archives départementales de l’Ardèche Place André Malraux, 07000 Privas, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes Privas 07000 Ardèche

Bâtiment construit en 1966 par l’architecte albenassien Robert Bancilhon, rénové et agrandit en 2009 par les architectes privadois Martine Soler et Richard Gasseng. Conservation du patrimoine archivistique depuis le XIIe siècle, avec des fonds remarquables comme ceux des notaires depuis le XIVe siècle, des cartes postales anciennes, des photographies du XIXe siècle.

