Représentation théâtrale “Les Soyeuses” Archives départementales de l’Ardèche, 17 septembre 2021 19:00, Privas. Journée du patrimoine 2021 Archives départementales de l’Ardèche. Gratuit|Sur inscription Handicap moteur

17 et 18 septembre Représentation théâtrale “Les Soyeuses” * La compagnie “Mises en jeux” proposera une adaptation de la pièce “Les Soyeuses” de Marie-Hélène Chiocca, inspirée de l’histoire de jeunes pensionnaires ouvrières au sein d’une filature de soie au XIXe siècle. La représentation durera 45 minutes. *

vendredi 17 septembre – 19h00 à 20h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h00

samedi 18 septembre – 17h30 à 18h30

Sur réservation préalable (archives@ardeche.fr ou 04 75 66 98 00).

Archives départementales de l’Ardèche Place André Malraux, 07000 Privas, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes Privas 07000 Ardèche

Bâtiment construit en 1966 par l’architecte albenassien Robert Bancilhon, rénové et agrandit en 2009 par les architectes privadois Martine Soler et Richard Gasseng. Conservation du patrimoine archivistique depuis le XIIe siècle, avec des fonds remarquables comme ceux des notaires depuis le XIVe siècle, des cartes postales anciennes, des photographies du XIXe siècle.

