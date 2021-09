Laon Archives départementales de l'Aisne Aisne, Laon Atelier “Lire, écrire, signer au Moyen Age” Archives départementales de l’Aisne Laon Catégories d’évènement: Aisne

18 et 19 septembre Atelier “Lire, écrire, signer au Moyen Age” * Atelier “Lire, écrire, signer au Moyen Age” Cette activité propose aux enfants de découvrir des parchemins datés du XIIe au XIVe siècle (forme, matière, écriture, langue utilisée…), de faire une analyse simple de l’un d’eux, puis de réaliser eux-mêmes à l’encre et à la plume une charte et de fabriquer le sceau attenant. *

samedi 18 septembre – 16h00 à 17h30

dimanche 19 septembre – 16h00 à 17h30

Archives départementales de l’Aisne Avenue du Maréchal Foch, 02000 Laon Laon 02000 Semilly Aisne Crédits : © Archives départementales de l’Aisne Gratuit|Sur inscription

