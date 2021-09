Laon Archives départementales de l'Aisne Aisne, Laon Atelier “Au temps des chevaliers” Archives départementales de l’Aisne Laon Catégories d’évènement: Aisne

18 et 19 septembre Atelier “Au temps des chevaliers” * Atelier “Au temps des chevaliers” Après une introduction sur les chevaliers, leur mode de vie et leur rôle dans la société, les enfants seront amenés à reconstituer blasons sous forme de casse-tête et colorier leurs propres blasons après avoir appris quelques règles très simples d’héraldique.

Pour terminer, ils écriront leur prénom, comme au temps des chevaliers, avec une plume d’oie et de l’encre sur une bande de parchemin végétal, avec laquelle ils repartiront à la maison ! *

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 15h30

