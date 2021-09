Laon Archives départementales de l'Aisne Aisne, Laon Exposition “La forêt au temps de Jean de La Fontaine” Archives départementales de l’Aisne Laon Catégories d’évènement: Aisne

18 et 19 septembre Exposition “La forêt au temps de Jean de La Fontaine” * Exposition La forêt au temps de Jean de La Fontaine Les Archives départementales de l’Aisne présentent du 7 juin au 19 septembre 2021, dans le cadre du 400e anniversaire de la naissance de Jean de La Fontaine, une exposition sur La forêt au temps de Jean de La Fontaine.

L’exposition est un hommage à l’homme de lettres qu’il était mais aussi au passionné de nature, grand ingénieur agronome dont les connaissances multiples étaient surement aussi passionnantes que la lecture de ses fables. Samedi et dimanche de 14h à 18h.

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Accès libre. Présentation du pass sanitaire.

