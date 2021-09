Laon Archives départementales de l'Aisne Aisne, Laon Visite guidée des Archives départementales de l’Aisne Archives départementales de l’Aisne Laon Catégories d’évènement: Aisne

Visite guidée des Archives départementales de l’Aisne Archives départementales de l’Aisne, 18 septembre 2021 14:00, Laon. Journée du patrimoine 2021 Archives départementales de l’Aisne. Gratuit|Sur inscription +33 (0)3 23 24 61 47, archives@aisne.fr

18 et 19 septembre Visite guidée des Archives départementales de l’Aisne * Visite guidée des Archives départementales de l’Aisne « Les coulisses des Archives » Aux Archives départementales de l’Aisne, le personnel collecte, classe, trie, inventorie, conserve et communique des documents de toutes les périodes qui constituent le patrimoine écrit du département, la mémoire de chacun, un trésor inestimable.

La visite guidée des coulisses des Archives départementales de l’Aisne permet de comprendre les enjeux de la conservation du patrimoine et de la transparence démocratique, tout en étudiant l’histoire des institutions. Durée : 1 h 30

Départ des visites guidées chaque demi-heure jusque 16h30 *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Sur inscription. Présentation du pass sanitaire.

Archives départementales de l’Aisne Avenue du Maréchal Foch, 02000 Laon Laon 02000 Semilly Aisne Crédits : © Archives départementales de l’Aisne Gratuit|Sur inscription

