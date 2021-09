Amiens Archives départementales de la Somme Amiens, Somme Plongez dans l’histoire de la Somme, grâce à la visite sonore réalisée dans les dépôts des Archives Archives départementales de la Somme Amiens Catégories d’évènement: Amiens

Somme

Plongez dans l’histoire de la Somme, grâce à la visite sonore réalisée dans les dépôts des Archives Archives départementales de la Somme, 19 septembre 2021 10:00, Amiens. Journée du patrimoine 2021 Archives départementales de la Somme. Gratuit Handicap visuel|Handicap psychique

Dimanche 19 septembre, 10h00, 14h00 Plongez dans l’histoire de la Somme, grâce à la visite sonore réalisée dans les dépôts des Archives * Le voyage dans le temps se déroulera dans vos oreilles, du Moyen Age à aujourd’hui. Vous retrouverez le temps des cathédrales, les épopées guerrières, révolution industrielle et l’ère contemporaine. La visite sonore proposée par les Archives de la Somme s’adresse à tout public, déficient visuel ou non voyant, ainsi qu’au grand public. *

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Archives départementales de la Somme 61 rue Saint-Fuscien – 80000 Amiens Amiens 80000 Somme

http://archives.somme.fr

D’abord installées dans l’Hôtel des Feuillants, aujourd’hui Hôtel du Département, les archives furent transférée Rue Gaulthier de Rumilly. C’est en 1981 que le Conseil général acquiert une partie de l’ancien monastère des Visitandines, construit entre 1830 et 1856 par l’architecte Herbault, pour y installer, après deux années de travaux et d’aménagement, les Archives départementales. La conservation des archives sert des intérêts multiples : répondre à des besoins de l’administration, justifier des droits et obligations des personnes physiques et morales, publiques ou privées, sauvegarder la mémoire écrite et iconographique du département.

Crédits : Conseil départemental de la Somme Gratuit

Détails Heure : 10:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Amiens, Somme Autres Lieu Archives départementales de la Somme Adresse 61 rue Saint-Fuscien - 80000 Amiens Ville Amiens Age minimum 8 Age maximum 99 lieuville Archives départementales de la Somme Amiens