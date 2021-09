Le Mans Archives départementales de la Sarthe Le Mans, Sarthe Visite commentée des “coulisses “des Archives départementales de la Sarthe Archives départementales de la Sarthe Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Dimanche 19 septembre, 11h00 Visite commentée des “coulisses “des Archives départementales de la Sarthe * A l’occasion de la 38ème édition des Journées européennes du patrimoine, les Archives départementales vous proposent : des parcours commentés dans les locaux non accessibles au public (magasin de conservation, ateliers de numérisation et de restauration) et présentation d’archives remarquables dans la salle de lecture le dimanche 19 septembre 2021 de 11h à 18h (départ toutes les 30mn, dernière visite à 17h). Durée : 1h. Sur réservation (limité à des groupes de 10 personnes) https://www.billetweb.fr/shop.php?event=journees-europeennes-du-patrimoine-2021 Les gestes barrières restent en vigueur (port du masque à partir de 11 ans, distanciation et gel hydroalcoolique à l’entrée) Le passe sanitaire est obligatoire, dès l’âge de 18 ans, pour accéder aux manifestations culturelles Renseignements : 02 43 54 74 74 http://archives.sarthe.fr/r/213/journees-europeennes-du-patrimoine-2021/ *

dimanche 19 septembre – 11h00 à 17h00

*

sur réservation, nombre de places limitées

Archives départementales de la Sarthe 9, rue Christian Pineau 72100 Le Mans Le Mans 72100 Sarthe

