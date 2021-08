Bar-le-Duc Archives départementales de la Meuse Bar-le-Duc, Meuse Escape game : « Le fantôme de Paul d’Arbois de Jubainville et les archives perdues » Archives départementales de la Meuse Bar-le-Duc Catégories d’évènement: Bar-le-Duc

17 – 19 septembre Escape game : « Le fantôme de Paul d’Arbois de Jubainville et les archives perdues » * Le fantôme de Paul d’Arbois de Jubainville, ancien conservateur des Archives, hante le bâtiment depuis quelques temps… Vous avez 1h et pas une minute de plus pour résoudre ses énigmes et sauver un « trésor d’archives » ! Départs de l’escape game : vendredi : à 17h et 18h30

samedi : à 14h, 15h30, 17h et 18h30 dimanche : à 10h et 11h30 *

vendredi 17 septembre – 17h00 à 20h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 20h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 13h00

Gratuit. Réservation obligatoire. À partir de 8 ans, pour toute la famille. Jeudi 16 et vendredi 17 septembre 2021. Réservation obligatoire. Accès handicapé. Sous réserves des conditions sanitaires en vigueur.

Archives départementales de la Meuse 26 rue d’Aulnois, 55000 Bar-le-Duc Bar-le-Duc 55000 Meuse

https://cibul.s3.amazonaws.com/location66977206.jpg 03 29 79 01 89 http://archives.meuse.fr/ http://www.meuse.fr/

Les Archives départementales de la Meuse constituent la mémoire du département. Jusqu’à la Révolution, les archives sont disséminées en de nombreux endroits. Elles sont d’abord rassemblées en huit lieux pour le département en 1790, puis un seul six ans plus tard, dans le bâtiment servant alors de Préfecture, avec environ 1000 mètres linéaires d’archives. En 1857, face à l’accroissement du volume, une maison, puis trois, sont transformées pour accueillir les Archives Départementales. Un premier bâtiment dédié est élevé à la place de ces maisons en 1913. Arrivé à saturation, il est remplacé en 1968 par un bien plus vaste situé à quelques centaines de mètres par Jean Fayeton, grand architecte et ingénieur. Cet édifice est plus adapté à la consultation du fonds. Cependant, au fil des ans, ce bâtiment est devenu trop étroit, bloqué dans un site très complexe. La sécurité contre l’incendie n’était pas assurée et son extension était quasiment impossible. Aussi, en 1992, est voté le projet d’un nouveau bâtiment. Dix ans plus tard, un concours est lancé. Il est remporté par l’agence Denu et Paradon Architecture. Le chantier, d’abord différé, a lieu de 2006 à 2011. La capacité du nouveau bâtiment est de 30 km d’archives.

