17 – 19 septembre Exposition “Les Mayennais à vélo, toute une histoire” * Les Archives départementales vous proposent de porter un regard sur l’histoire du vélo en Mayenne à travers une exposition de photographies. Moyen de transport, objet de loisirs et instrument de compétition, l’usage du vélo va progressivement s’inscrire dans le quotidien des Mayennais. *

vendredi 17 septembre – 00h00 à 23h59

samedi 18 septembre – 00h00 à 23h59

dimanche 19 septembre – 00h00 à 23h59

Archives départementales de la Mayenne 6 place des archives 53000 Laval Laval 53000 Mayenne Crédits : Archives départementales de la Mayenne Gratuit

