18 et 19 septembre Séances pratiques de découverte de la reliure et de la dorure * La reliure consiste à lier, à rassembler plusieurs feuilles d’un livre, pliées ou non en “cahier”, de façon à permettre un usage durable et à lui donner une esthétique avenante.

La dorure est une technique visant à rehausser les objets en les recouvrant d’or. Elle est connue depuis l’Antiquité, notamment en Égypte antique. À noter : Atelier à 14h et 15h30 le samedi et le dimanche. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h00

samedi 18 septembre – 15h30 à 16h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 15h00

dimanche 19 septembre – 15h30 à 16h30

Gratuit | Durée : env. 1h | Atelier limité à 5 personnes | inscription recommandée.

Archives départementales de la Haute-Saône 14B rue Miroudot-Saint-Ferjeux 70000 Vesoul Vesoul 70000 Haute-Saône

Les Archives départementales de la Haute-Saône assurent depuis plus de 200 ans la collecte, le classement, la conservation et la communication des archives publiques et privées dont elles ont la charge. Elles permettent ainsi de découvrir et comprendre une histoire locale riche grâce à des documents variés.

