Conférence « Vivre au temps de la peste : Toulouse en 1628 »

Comment survivre à la peste ? Certaines des interrogations de nos ancêtres font écho à notre monde contemporain. Ainsi est-il passionnant de remonter le temps afin d’apporter, sinon des solutions, au moins quelque profondeur historique à l’expérience que nous partageons depuis maintenant près de deux ans.

En 1628, les Toulousains n’en sont pas à leur première pandémie, loin s’en faut. La peste revient à date régulière, et pas une génération n’y échappe. Un seul remède : cito, longe, tarde (“fuis tôt, va loin, retourne tard !”). À chaque réapparition du fléau dans la province, la ville s’organise et tente d’échapper au mal qui répand la terreur. Les capitouls se hâtent de faire fermer ses portes et d’organiser le ravitaillement et le maintien de l’ordre intra muros. Par ailleurs, ils font appel aux meilleurs médecins dont ils soutiennent les travaux et partagent les espoirs d’une découverte qui relève alors plus du miracle que d’un savoir réel sur les mécanismes de la maladie.

Sylvie Mouysset est professeur d’histoire moderne à l’Université Toulouse – Jean Jaurès et auteur d’un ouvrage intitulé 1628, La peste ou la mort aux trousses publié en 2021 aux éditions Midi-Pyrénéennes.

