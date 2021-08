Chasse au trésor Archives départementales de la Drôme, 18 septembre 2021 14:30, Valence.

Journée du patrimoine 2021 Archives départementales de la Drôme. Gratuit 04 75 82 44 80

18 et 19 septembre

Chasse au trésor

samedi 18 septembre – 14h30 à 16h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 15h30

dimanche 19 septembre – 16h00 à 17h30

Sur inscription – Samedi : 14h30 Dimanche : 14h00 et 16h00



Archives départementales de la Drôme 14, rue de la manutention, 26000 Valence, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes Valence 26000 Drôme

04 75 82 44 80 http://www.archives.ladrome.fr

Les archives départementales de la Drôme conservent et transmettent la mémoire administrative et historique du territoire drômois et de ses habitants, du Moyen Âge à nos jours : le document le plus ancien date de 1088, le plus récent est de 2011. Les archives sont conservées sur 30 km linéaires répartis sur deux sites, avec un accroissement de 300 m linéaires par an. Les quatre missions des archives sont la collecte, le classement, la conservation et la communication des documents.

Crédits : Archives départementales de la Drôme Gratuit